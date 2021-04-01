飲酒文化已在香港盛行多年，但一直未有幕前代表，例如煮食界中的鼎爺，風水界中的蘇民峰。其實香港人才甚多，識飲的大有人在，廖碧兒就達專業級數，多年前已聽聞她貨真價實去讀書，考取甚難的三級品酒師資格，之後她更成為釀酒師，在法國買下酒莊，相信對酒的認識，在香港能比得上的人不多，加上她曾是一線女星樣貌甜美，差的只是一個機會去發揮，就可擺脫昔日釣金龜失敗者形象，一躍成為香港品酒代表，所以對她近日主持ViuTV《是滴是友》，頗為期待。

可惜廖碧兒歷年在感情上常錯摸，事業亦出現錯配。節目中廖碧兒去找香港各種地道食物，配上各種美酒，本來主意不錯，只是編排突兀，例如去食特色雞蛋仔，企喺街忽然攞支白酒出來，雖然想搞平民化反而離地，廖碧兒大晒知識，更令人有炫耀的感覺，慘在她的拍檔林曉峰又不配合幫忙，如果可以找個對飲酒有興趣，又肯放低姿態的對手搞氣氛做襯托，效果會完全不同。

節目另有環節，由兩個主持去訪問名人嘉賓，亦有太多災難般冷場，不但問一些觀眾完全冇興趣的題目，而且態度拘謹。節目擺明講酒，主持與嘉賓都應多喝兩杯吐真情，就算請來的嘉賓不夠吸引，但廖碧兒與林曉峰本身知名度甚高，只要分享多些飲酒經歷，已經可令節目豐富不少，但大多嘉賓都只喝兩口，連熱身都未到。

一路飲酒一路訪問的節目，幾十年前《今夜不設防》已做過完美示範，不明白照抄有何難，ViuTV另一個節目《晚吹：有酒今晚吹》，就成功得多。強尼與之前的練美娟和現今的沈殷怡，做主持都不算揮灑自如，起碼比起《Tiger’s Talk》的伍詠薇及阿Bob差一截，但節目中主持和嘉賓都肯飲酒，飲到high high地，言談就有火花，更令節目中企埋一邊介紹酒的黃詩詩，越望越順眼。

起初見黃詩詩是導演黃真真妹妹，講嘢又一本正經，略嫌沉悶，心想又是另一個想借關係出名的素人，但日久見真章，黃詩詩表現出對酒的知識淵博，帶來與嘉賓分享的佳釀，看來亦很珍貴，精心配上各種香港常吃食品，更甚有質素。節目不經不覺已播出48集，令她默默成為香港品酒界標誌性人物。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。