韓國三星集團掌門人李在鎔今年1月因行賄南韓前總統朴槿惠及其親信被判監，而他和前妻、大象集團富家女林世鈴所生的女兒李妍賢近日亦成為新聞人物。現年17歲的李妍賢遺傳了母親的靚樣及父親的大眼睛，雖然貴為三星集團小公主，但她就未因為出身豪門而「離地」，無論出入或打扮都與一般少女無誤。

大啖吃零食

長得亭亭玉立的李妍賢之前已被拍得與朋友一齊搭地鐵，近日她的一身打扮亦再次成為網民的熱話。據韓媒報道，李妍賢近日亮相朋友的YouTube頻道時，就被捕捉到私下平民的一面。於片段中李妍賢正在大啖大啖地吃着零食，和朋友以活潑的表情進行自拍，展現了平凡高中生的日常生活。而網民亦發現雖然李妍賢是三星集團的小公主，但她的一身打扮卻十分樸實，未有盲目追求名牌，當中她的選擇的服裝價格都是合理的休閒品牌，鞋子只是價值8.8萬韓圜（約605港元），而連帽衫的價格亦僅是3.9萬韓圜（約268港元）。

網民反應熱烈

網民看到相關片段後都紛紛留言：「穿便宜的衣服也很漂亮」、「和爸爸長得越來越像」、「天真爛漫的樣子好可愛」、「真正的財閥不會執着於名牌」等，反應熱烈。

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