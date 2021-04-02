韓國近日不少韓星都被爆涉校園暴力，當中包括人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、韓劇《月升之江》男星志洙等人，近日矛頭就落在女團A Pink的30歲初瓏身上，據韓媒昨日報道初瓏近日受到昔日好友金某的威脅，聲言會指控初瓏曾經動手打人，揚言要令初瓏形象受損而被迫退出娛樂圈，最終A Pink所屬的Plan M娛樂於昨日發表立場，指已向江南警察署提交了關於初瓏的虛假事實損害罪和強迫未遂罪的刑事起訴書。

曾要求對話

Plan M娛樂透露：「最近初瓏接到了小時候朋友金某的威脅性電話，金某以大眾都認識初瓏為由，威脅說要在媒體上曝光完全不是事實的暴行和私生活等內容，並慫恿她退出演藝圈。初瓏並沒有對金某施行暴行，為了尊重小時候的交情，初瓏有嘗試和金某展開對話，但卻不成功。」同時又指初瓏因為今次事件承受着巨大的精神痛苦，因此不得不採取法律行動：「因為不好的事情讓大家擔心，希望大家能諒解，感謝大家的支持，以後也會盡全力保護所屬藝人的權益。」

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