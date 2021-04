美國珠寶名牌Tiffany & co. 標誌性顏色就是包裝盒的Tiffany Blue粉藍色,今日官方IG突然出Post,貼出一張黃色Tiffany禮盒的相,更寫上 「介紹我們全新的品牌色 #Tiffany Yellow」! IG Story亦貼出大量品牌的黃色首飾,如黃鑽、黃金手鐲等,再加一句「Yellow is the new blue.」

貼文一出,即嚇壞一眾粉絲,紛紛留言「Oh No!」「我有一秒畀嚇親」「No more tiffany blue?」,品牌未有出來多解釋,但IG Story最後一則胋文,就將向來黃色包裝的香水品牌Acqua de Parma,變成Tiffany Blue,暗示這只是一個愚人節玩笑,粉絲也留言「最好係愚人節搞鬼啦!」「四月一日啦」。傳統珠寶品牌作風一向正經嚴肅,如果今次Tiffany & co.變黃只是搞搞笑,也令人相當有意外驚喜。

