美國珠寶名牌Tiffany & co. 標誌性顏色就是包裝盒的Tiffany Blue粉藍色，今日官方IG突然出Post，貼出一張黃色Tiffany禮盒的相，更寫上 「介紹我們全新的品牌色 #Tiffany Yellow」! IG Story亦貼出大量品牌的黃色首飾，如黃鑽、黃金手鐲等，再加一句「Yellow is the new blue.」

貼文一出，即嚇壞一眾粉絲，紛紛留言「Oh No!」「我有一秒畀嚇親」「No more tiffany blue?」，品牌未有出來多解釋，但IG Story最後一則胋文，就將向來黃色包裝的香水品牌Acqua de Parma，變成Tiffany Blue，暗示這只是一個愚人節玩笑，粉絲也留言「最好係愚人節搞鬼啦!」「四月一日啦」。傳統珠寶品牌作風一向正經嚴肅，如果今次Tiffany & co.變黃只是搞搞笑，也令人相當有意外驚喜。

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