張建聲在電玩改編的新戲《真‧三國無双》中飾演張飛，今日他與《真‧三國無双》電影被服裝設計師吳寶玲，去到尖沙嘴出席電影服裝展。

張建聲表示，看當日拍攝的戲服，便想起拍攝當日的苦況，他說：「齣戲大部分喺中國象山取景，當時氣溫高達40、50度，自己飾演張飛，頭場就拍醉酒打宦官，導演叫我擘大個口倒啲威士忌落嚟，拍完場動作戲，拍到頭套都甩埋，拍完之後發燒休克，要係咁食藥。」張建聲在台上透露，由於其服飾像「蛤乸衣」，而且非常侷促，導致他容易侷暈休克，兼且難於小便，他其後自行將服飾改短，又在重要部位開窿方便上廁所。

張建聲指在象山取景時，是當地最熱的時候，拍攝時不少馬匹及臨時演員暈低，他說：「由於我冇武功底子，拎住十幾磅重嘅丈八蛇矛拍攝，有一日武指叫我做一個背花動作，好彩隨行帶咗一個香港武師過去，拍之前一晚喺酒店樓下練咗一晚，經過嘅遊客以為我哋喺度賣藝。拍攝當日好大壓力，好彩拍咗幾個take就收貨。」

拍《真‧三國無双》需要應付大量動作場面，張建聲的右手曾經受傷，手腕內鑲有螺絲，令他難以靈活施展揮舞手上兵器的動作，他說：「有啲動作要夾硬做，裏面粒螺絲好似想凸出嚟，醫生都有建議做手術攞返出嚟，但係自己又唔想做大手術。」

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