韓國女團KARA的27歲前成員姜知英，於2014年退團並離開所屬的DSP事務所，之後轉型以演員身份卦日本發展，與知名娛樂公司Sweet Power簽約，更曾拍攝《民王》、《城市獵人》等日劇，直到前年與Keyeast事務所簽約，回到韓國活動。

同居一年

不過韓媒今日有報道指，姜知英在日本因遭到前事務所老闆性騷擾才返韓發展，引起熱議。韓媒引述日媒《週刊文春》昨日的報道，指Sweet Power女社長岡田直弓從KARA時代就一直是姜知英的死忠fans，所以她得知姜知英退團後，積極說服姜知英加盟Sweet Power，並向對方伸出鹹豬手，當時姜知英住在岡田家，岡田以「我家每個人都這樣」為由要求共浴，不擅拒絕的姜知英勉強接受。

Keyeast否認日媒報道

據悉兩人同居一年間，姜知英多次被帶回岡田位於名古屋的老家，又要參加對方父親的喪禮，令她不堪其擾，有指姜知英曾向身邊友人訴苦：「好痛苦」、「我已經想放棄了」，最後經過多番協商才成功解約，姜知英亦於2019年重返南韓活動。對於被爆遭前老闆性騷擾，姜知英所屬的Keyeast事務所否認報道，強調日媒報道內容並非事實。

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