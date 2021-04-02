本月18日是吳業坤的30歲生日，坤哥在30歲來臨前夕，於去年11月到日本working holiday，最初預計在日本逗留三個月，後來因為受疫情影響， 結果一去便去了5個多月，直到昨日終於返港，入住指定的隔離酒店21日後，便可重新投入工作。

坤哥返抵香港後，他不時在社交平台上出post，落機後聽到有服務人員用廣東話叫坤哥，他坦言心情的確很複雜：「滴咗幾滴眼淚，返到嚟啦！個旅程真係完啦！不過仲要隔離，多謝你哋畀我走咁耐，遲啲先做旅遊KOL，唱歌要緊！」檢查過後，坤哥順利入住指定的隔離酒店，有fans已經準備了生果籃送到酒店為他打氣，其後他更在IG撰長文，解釋當日何解有這個決定：「你去working holiday唔做嘢咪好廢囉？反而我覺得呢個似係人生最後一個『暑假』。上年咁啱見自己29歲，所以申請亦都唔知幾時用得着，用得着嗰時都係諗住去得兩個月，不如hea吓算，點知覺得自己hea得劑，就行咗轉東京。」

坤哥又表示自己一直都無計劃太多亦沒有想太多：「工作假期點解唔可以選擇重點放喺『假期』」呢？『咁走咗去咪有好大段空白期囉？』可能係嘅。但係如果冇去到嘅話，呢世都唔會再有機會，我唔敢講人生有冇精采到，但可以肯定嘅係人生有豐富到、同有曬黑到，隔離埋就錄音了！」

不少網民留言支持坤哥這個決定，有人覺得：「忠於自己，無 （毋）須太在意別人的睇法！」、「心靈充實的時光，又怎麼會是空白期呢？」而坤哥亦打算在這21日內，進行一個「隔離飯香21日挑戰」，決定幫身體排毒，嘗試168輕斷食和食得清淡，他更提議大家與一齊食得健康，之不過有網民見到坤哥今日post了「椒鹽豬扒飯！仲要炒底」的相片後，忍不住留言：「你168個8都食得幾盡力喎！」

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