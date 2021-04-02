韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季今晚迎來第13集大結局，今晚一集更會由原本的60分鐘加碼至近90分鐘，而劇迷亦不用擔心《Penthouse 2》就此結束，因為劇組將於本月中開拍第三季，預計第三季今年6月就會有得睇，到時第三季將會揭開第二季未解之謎，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一季及第二季。

注意，以下內容包含大量劇透：

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《Penthouse 2》承接上一集，李智雅完成她自編自導的復仇大計，令嚴基俊及金素妍先後被捕，不過Eugene因不知道女兒金賢秀還在生，上集她疑似跳海輕生。而今集一開始就透露Eugene並沒有從漢江大橋跳下，反而主動向警方自首稱殺了李智雅的女兒趙秀敏，同時令奉太奎、申恩慶等人都以涉嫌參與遺棄趙秀敏屍體為由被捕。

嚴基俊傷心痛哭

Eugene從朴恩碩口中得知金賢秀沒有死亡，知道是李智雅救回女兒後而大感激動，而金素妍得知李智雅竟然知道Eugene是殺死趙秀敏的兇手時亦十分震驚。李智雅去找嚴基俊，問他親手殺死深愛的女人羅愛喬（李智雅飾）時有何感想，嚴基俊大感憤怒說：「我怎麼會認不出你呢？ 怎麼會這麼神不知鬼不覺。」更見嚴基俊傷心痛哭。

Eugene判監3年

嚴基俊、金素妍、Eugene、申恩慶等人因殺害趙秀敏及棄置屍體等罪名而接受審訊，當中Eugene得李智雅求情而被判監3年、嚴基俊被判無期徒刑、金素妍判7年，其餘人分別判年半至兩年不等。

李智雅強勢回歸

李智雅終於回復沈秀蓮的身份，並強勢回歸Hera Palace的頂樓，她更打爛一切有關嚴基俊和金素妍的東西，令觀眾看得大快人心。嚴基俊雖然身在獄中但仍密謀報復，並安排手下見剛剛出獄、申恩慶的老公朴浩山，結尾朴恩碩買定戒指打算向李智雅求婚，當他下車準備走向李智雅之際，突然間車上發生爆炸，李智雅親眼看着朴恩碩被炸死。

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