現年23歲的鄧月平（Larine），早前跟公司約滿後，雖然年紀輕輕，加上只有5年資歷，依然膽粗粗投資6位數自組公司。沒有大公司撐腰，自言大個女的Larine直言︰「有時間、有青春，點解唔去博？」

2016年參加ViuTV《美選D.n.A》入行的Larine，擁有出眾的F cup身材，雖然8強止步，卻贏了不少人氣，成為新一代「宅男女神」。有冒險精神的她，最近自組公司，原來與她的命格有關，「楊師傅（楊天命）話我天生女將軍命，要靠自己去拼搏，應咗啦！」除了自己，她的團隊有3位經理人，各有所長，同時大家也要承擔風險，「連我經理人都話將姑婆本攞埋出嚟，呢5年嚟認識嘅人、學到嘅嘢，覺得呢個時候好適合放手去博，初時係有壓力，我都大個女，有責任去承擔一切。」

裸露戲未有人搵

自組公司的好處，就是掌握主導權，Larine說︰「想點樣做直接同經理人溝通，而家覺得多咗人情味，着重我想點。我係一個好衝嘅人，衝嗰下氣氛好好，過去都冇呢種感覺。」最近Larine推出新歌《U》，除了揼本製作外，她亦參與填詞工作，連幕後都做埋，「自己好鍾意寫詩，與其唱人哋寫、我又冇feel嘅歌，咁點解唔唱自己嘅詩？雖然我冇音樂底子，但我有好多諗法，想唱返自己有feel嘅嘢。」

前年她參與陳果導演的電影《墮胎師》，為配合角色，Larine一日食足七餐增肥至143磅，腰圍更達33吋，「接咗部戲，反而最擔心係肥唔到，之前上優先場時知道口碑唔錯，有人讚都好開心。」女明星都會着重自己的身材和樣貌，Larine卻不介意放下自己，「觀眾一路都忽略咗鄧月平，其實我唔係行靚女，咩角色都會接受。」問她可會接受裸露戲份，甚至露點？她說︰「要睇故事，點解要露。其實有裸露就係爆，反而我覺得增肥爆啲，不過入行到而家都冇導演搵我拍裸露戲，可能我唔適合！」

自認「戀愛腦」

談到感情，Larine自言仍是單身，雖然渴望拍拖，但她沒膽量向心儀男士表白，「我係一個表面好女仔，其實係個好衝嘅人，但對住自己鍾意嘅人係會好怕醜。」她坦言早幾年好恨拍拖，加上有強烈的孤獨感，「之前自己年紀細，好想同人傾訴，但唔知同邊個傾，又怕人哋計算你，嗰時好無助，好想靠愛情去support自己。後來發現自己係個『戀愛腦』，一拍拖就冇咗個腦，只係掛住男朋友，咁落去係唔掂。」剛入行時，Larine曾被拍到與比她大12年的前香港拳王杜恒霖拍拖，當提起杜生時，Larine卻煞有介事說︰「邊個杜生呀！」愛情同事業，Larine只可以揀一樣，可見她這一刻揀了事業，「我好清晰知道自己係要揀事業，事業係我嘅所有，因為我幾冇安全感，人哋畀你嘅隨時都會冇咗，但自己畀自己嘅就實在好多。」

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