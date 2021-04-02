江海迦（AGA）以新歌元素，於尖沙嘴K11開設主題店「AGA City Pop-up store」，今日AGA到場主持剪綵儀式，同時宣佈其專輯《So Called Love Songs》銷量達白金成績，大碟作品在各大平台奪42個榜首，其歌曲《Wonderful U》在不同平台總收聽及瀏覽量達20億次。環球唱片大中華區香港董事總經理黃劍濤（Duncan）及香港音像聯盟行政總裁鄭文超，為AGA頒贈白金唱片及證書，保險公司高層亦為AGA送上「紅館海報」，預祝申請紅館演出場地成功，環球唱片多位新人亦到場祝賀師姐。

AGA笑言曾認為繼2016年銷量達到白金唱片後，再難達到此銷量，而現在巿道低迷，金唱片銷量定為2萬張，她說：「聽到公佈嘅數字有啲驚訝，開心自己能夠為樂壇有少許貢獻，至於紅館演唱會有啲眉目，預計申請2022年場地，中間有幾次落空，而家心理同思想上都準備好。」

AGA指上次奪白金唱片獲家人到場見證，而今年因為疫情，家人都身處澳洲未能出席，她說：「我姐姐啱啱生咗BB，我又做阿姨，但佢喺澳洲，我哋未有機會見面，好想同佢哋分享喜悅。」AGA表示正努力完成另一隻新碟，對於之前獲得的好成績不會給予自己壓力，她說：「最大嘅壓力係冇得出唱片，一路有機會創作已經好幸福，經歷上年艱難時刻，自己會堅持。」

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