黃心穎和許志安在2019年爆出在車廂後座「安心偷食」，事件曝光後震驚全城，兩人亦因此而形象盡毀，雙雙賠上事業。事隔2年，各人的生活逐漸重返軌道，安仔在老婆鄭秀文支持下，將起程去台灣拍劇，不過心穎仍未獲TVB解凍，復出無期。

有unfollow前科的心穎，在「安心偷食」兩周年的前夕，被發現已經悄悄地unfollow Sammi 及安仔的IG ，反而Sammi 未有因事件而取消關注黃心穎，甚至在2018年11月與心穎在健身室做GYM的post，至今仍未刪除。 曾幾何事，心穎經常like Sammi和安仔的IG post，就算爆出偷食事件，心穎都沒有即時unfollow，未知今次是否決心與過去斬纜，希望重新開始？

另一方面，即將復工的安仔在哥哥張國榮逝世18年的日子，在IG出post彈奏哥哥的經典作品《有心人》，並留言：「想你」，不過安仔在短片上從頭到尾都未有露面，畫面只見他彈琴，而左手的無名指上仍然戴有婚戒。

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