每年4月1日既是愚人節，亦是一代巨星「哥哥」張國榮的忌日，哥哥摯愛唐鶴德（唐唐）近年每逢到這一日，皆會在Ig上載哥哥的珍貴相片，抒發思念的情懷。昨日凌晨踏入哥哥逝世18周年，唐唐在Ig上載一張哥哥的單人相，他深情留言說：「想你了！」相中的哥哥赤膊躺在遊艇的甲板上，在俊朗樣子下，展露略帶孩子氣的燦爛笑容。

鄭丹瑞主理的YouTube頻道「健康．旦」在昨晚播出《想你 張國榮》音樂會，許冠傑（Sam）、莫文蔚、張智霖（Chilam）及李克勤等擔任表演嘉賓，演唱會期間收到的善款將全數捐予「惜食堂」。前年聖誕節，唐唐曾在Ig貼出與哥哥在聖誕樹前的留影，並留言感謝粉絲以哥哥之名捐款予惜食堂。前晚哥哥的「哥迷會」在fb率先上載指是綵排的相片，唐唐和哥哥經理人陳淑芬亦有到場探班。

教克勤唱歌

音樂會昨晚7時半開始播出，甫開場先播出阿旦致電給各位嘉賓邀請演出，他指當找陳太商量開騷時，她即點名要Chilam演唱一曲《風繼續吹》，李克勤則謂：「當年哥哥封咪期間，同佢去唱K，佢唱我首《大會堂演奏廳》，跟住同我講『歌係可以咁唱』，袋咗好多錢入我袋。」莫文蔚也回想當日跟哥哥合作拍戲：「佢關心所有人，好錫其他演員，幫我進入狀態，同佢相處好舒服，學到好多嘢。」

接着音樂會正式開始，邊播哥哥唱《明星》，再播出香港夜景，當時單是「健康．旦」YouTube已有逾四萬人收看。第一個出場的是莫文蔚唱出《春夏秋冬》及《怪你過份美麗》，克勤則唱出《想妳》和《為你鍾情》，還有A cappella樂團Metro Vocal Group以廣東話唱出《追》，及後Chilam演唱《風繼續吹》及《風再起時》時有近七萬人收看。接着播出古巨基主唱《Dear Leslie》的歌聲，畫面播出基仔和哥哥的合照外，還有多張他與歌迷的合照，最後也有他跟唐唐的照片。

《珍惜》贈故友

Sam壓軸出場唱出《沉默是金》及《有誰共鳴》，他更將《有》曲中最後的歌詞改為「夜闌靜 願哥哥可感應」，最後再送上《珍惜》給故友及哥迷。除幾位嘉賓演出外，音樂會亦播出哥哥電影《阿飛正傳》、《霸王別姬》、MV、演唱會及音樂特輯，如《日落巴黎》的片段。