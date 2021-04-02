日本傳奇歌后山口百惠引退40年，她甘願為老公三浦友和放棄璀璨的演藝事業，全職做個家庭主婦，多年來深居簡出，今年1月NHK電視台播出1980年她假武道館舉行的告別演唱會，結果引起極大迴響，令山口百惠之名一度登上twitter的全球熱門榜首位，其告別個唱的DVD亦登上日本Oricon的DVD銷量榜十大，再次捲起百惠熱潮。

62歲的山口百惠，日前被《女性Seven》拍得駕車外出，一身樸素打扮沒有被途人認出。據雜誌報道，山口百惠向來教子有方，在她的家庭中沒有出現大男人主義，其35歲細仔三浦貴大，最近受訪就談到69歲老父三浦友和時常做家務，令他認為男性也要幫手打掃及下廚。有知情人士指，三浦友和是個廿四孝丈夫，當年已有幫忙為兒子換尿片及洗澡等，成功建立出夫妻的良好感情，難怪友和跟百惠結婚逾40年來從未試過鬧交。

友和獲百惠誕下兩子，歌手大仔三浦祐太朗本月底便滿37歲，他與去年娶人氣聲優牧野由依為妻，相信百惠的抱孫心願快將實現。

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