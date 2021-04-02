ViuTV綜藝節目《口罩小姐》近排成為網民熱話，當中落選港姐「老闆娘」楊慧敏不時被網民狙擊，網民多次叫ViuTV踢她出局，由於她在節目中表現非常囂張，令觀眾看到咬牙切齒，未知是否負面新聞不絕，令楊慧敏飽受壓力，日前忽然在IG聲稱要服殺蟲劑飲漂白水輕生。

楊慧敏在IG貼出殺蟲藥的黑白照，稱自己做了一件愚蠢的事，「本來計劃先吃殺蟲劑，再喝漂白水，但是吃了一口已經非常難受，馬上吐了出來」，最離奇是她指自己不是想結束生命，「因為我有愛我的家人和朋友，我不想他們內疚及後悔，我只是想痛苦消失」，之後又叫大家看她的直播，極速轉換心態及思緒。

見她今日仍出post向網民致歉，同時貼出自拍照稱自己正坐車去練跳舞，還表示「對自己的所作所為向各位表示歉意，而我將永遠不會再做」。楊慧敏曾經兼職做私影女模，自2019年開始一直沒放棄入娛圈，曾參選港姐時自稱是「馮盈盈大學師姐」，之後又被爆做空姐時經常「公主癌」發作，被同事排斥，落敗後，她又試過被揭在半島酒店「屈蛇」出席逾24人的生日派對，無視「禁聚令」，之後她轉戰參加ViuTV《口罩小姐》，仍是非纏身，先被網民圍插在節目中「炫富」，多次強調自己有米，更稱是珠寶店店主，連「193」郭嘉駿都忍不住在節目上寸她，「你咁有錢唔使嚟選呢啲，自己開間電視台吖嘛」，事後她又在IG解釋「知我咩料啦，其實都係剛起步」。

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