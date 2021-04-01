63歲的魯振順昨日驚爆黃昏戀，其實娛樂圈中不時都有上了年紀的男女，燃起愛火發展戀情，並且修成正果。

親造婚書 阮大勇、許慧韶

「電影海報教父」阮大勇在2007年喪偶，有一子一女，2018年他於77歲時娶較他年輕31歲的酒店市場傳訊總監許慧韶（Virginia），阮大勇更親自設計結婚證書。黃玉郎為阮大勇擔任證婚人，鄭丹瑞、祈文傑及盧冠廷等到場觀禮，許慧韶曾透露二人認識到結婚只有兩年。

拍劇撻着 陳榮峻、吳香倫

綠葉演員陳榮峻跟前妻育有三名子女，太太後來因腦溢血離世，2011年與同是綠葉演員的吳香倫因拍攝劇集《怒火街頭》而認識，之後男方走出喪妻陰霾，主動追求女方。2017年陳榮峻於職藝員聯歡晚宴向吳香倫求婚，二人翌年結婚，當時男方64歲和女方59歲。

老來得女 劉詩昆、孫穎

現年82歲的「鋼琴大師」劉詩昆曾歷兩段婚姻，首任太太為中共元老葉劍英女兒葉向真，兩人育一子，第二任太太蓋燕亦與他育有一子，2002年他結識比她細37年的「琵琶公主」孫穎，2017年底二人在美國拉斯維加斯註冊，去年11月孫穎更為劉詩昆誕下女兒。

老夫少妻 李龍基

現年69歲的李龍基有兩段婚姻，跟前妻育有三名子女，與現任太太年紀相差28年，兩人拍拖五年後於1998年結婚，當時已近50歲的李龍基將名下七個物業全歸太太。去年基嫂懷孕，卻不幸小產。