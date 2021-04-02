歌手麥貝夷（Karene）周一撰唱衰男友性伴侶數量驚人，滿口謊言，曾與麥貝夷傳緋聞的翟威廉（William）即受到嫌疑。翟威廉昨日澄清自己單身，但又說：「伴侶係有嘅。」他解釋拍過散拖：「日本、韓國女仔都有，呢個係我嘅生活模式。」麥貝夷今日有份到尖沙嘴出席慈善義賣市集活動，未知是否害怕被追問有關她跟翟威廉的「桃色糾紛」，在記者到達前急急離開，明顯迴避傳媒。

其餘出席慈善義賣市集的有資深藝人雪梨、歌手朱紫嬈與雷有輝。朱紫嬈表示認識麥貝夷，也曾經跟麥和翟威廉一起開live show，問到她可有關心麥貝夷？她說：「呢個時候畀佢靜吓，我都唔方便講太多。我哋都算同期出道，之前有一齊做過live show，呢排就少啲聯絡。」問到可知道麥貝夷跟翟威廉的關係？朱紫嬈即時口窒窒：「我、我、我……唔知道。」雪梨也表示有留意這新聞：「留返畀當時人講，我哋唔好剝花生講人是非，就算知道都唔可以講，呢啲係人哋私人問題，佢哋適當時候就會講。」

另外，雪梨表示女兒徐頴堃也有開設網上頻道，有不少唱歌表演節目，雪梨也有考慮母女檔亮相，不過她即將要到內地拍劇及品牌代言，而囡囡則正寫一部搞笑的微電影劇本，各有各忙，她透露會盡快安排打疫苗方便赴內地工作。

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