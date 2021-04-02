台灣花蓮縣今晨發生近半世紀最嚴重的鐵道事故，一輛載約350名乘客的台鐵408車次太魯閣號，今晨9時許在花蓮縣大清水隧道出軌，意外造成多人傷亡，截至下午3時33分，41人罹難、尚有2人受困車廂搶救中、66人送醫，當中剛新婚不久的台鐵袁姓司機已殉職。身處台灣藝人杜汶澤，在社交平台留言呼籲大家為死難者默禱及唸誦心經，祈求事故中的死難者能早登彼岸，不再受輪迴之苦。

而炎亞綸則在facebook留言「Pray for 太魯閣」，S.H.E成員陳嘉樺（Ella）於IG出post為乘客祈禱，藝人Lulu（黃路梓茵）在facebook寫道：「希望所有返鄉的大家都要平平安安。」

50台藝人險上「死亡列車」

另一方面，台灣「藝起發光」50多位藝人，原定要在今日搭乘這班「死亡列車」，到花蓮小巨蛋為明日演出作準備，但日前因訂不到車票，因此才改乘遊覽車前往表演場地。對於避過一劫，領頭的「藝起發光」協會理事長宋逸民，在接受訪問時說：「看到新聞真的嚇倒，也慶幸逃過這個劫難，我們目前都在為傷者與亡者禱告中。」他透露將有過百人參加明天舉行的《2021愛在四月天愛你而已》演唱會，而明日還有50多位藝人出發到花蓮，當中包括綜藝天王吳宗憲亦是在藝人名單之列。

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