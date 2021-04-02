資深演員廖啟智上月28日因胃癌病逝，終年67歲。縱橫影視圈多年的智叔，跟亡兒文諾「團聚」，失去伴侶的陳敏兒連日忙為智叔打點身後事，智叔經理人Helen亦一直陪伴在側，Helen接受周刊訪問時指智叔罹患第四期胃癌，不少朋友提供過治療上的意見，而智叔及陳敏兒均信任醫生意見，完全配合治療，兩位兒子亦輪流留在醫院探望。

Helen和智叔共事廿幾年，智叔離開她也哭了兩日，非常不捨及難過，她又讚智叔從沒架子，對人謙和有禮，工作認真專業，和智叔合作過的人都喜歡他，智叔工作時從不會為身邊人帶來壓力，十分信賴經理人，難忘二人工作點滴。

智叔生前是浸大電影學院講師，作育英才，浸大師生將於在本月在校內為智叔舉行追思會，智叔生前多次為學生義務演出，即使身體不適時，他都堅持食藥頂硬上。智叔學生之一的Manson（張進翹），今日在IG貼出黑白照，「廖老師，對不起！在學的時候，不懂得好好珍惜，總是讓你生氣。我會繼續努力，珍惜演出機會，希望可以做到『額外加分』...一路好走。最後十四堂星期二的課。」

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