齋talk演技，容易流於空泛，於是記者安排一個粗糙又即興的快速測試，與其說考核演技，更似整蠱二人，Alex及蝦頭也半推半就上陣，二人各自抽出兩組角色及情景卡合併演繹，Alex要扮演「發情的侏羅紀速龍」及「自以為透明的米奇老鼠」，蝦頭則扮演「愛飆高音的猩猩」及「被好友出賣的武林高手」，Olivia指Alex演繹發情的侏羅紀速龍似在檢查自己有沒有失禁，亦被蝦頭演繹遭好友出賣的武林高手逗得開懷大笑。

問入行多時的Alex與蝦頭有沒有甚麼特別沮喪的演出經驗？Alex說：「如果講流眼淚戲，我試過有次拍戲，我要打側瞓低，但被要求滴眼淚要咁樣（向上）流出嚟！」Olivia及蝦頭反問：「要違反地心吸力？」Alex說：「係真嘅，嗰一刻係好嬲嘅，呢啲係物理常識，你不如事後CG？」蝦頭亦分享對演戲的想法：「喺我細個學戲嗰陣，覺得好似要有一個公式，但有演出經驗後發現唔可以咁諗，譬如我習慣做一類角色，好多人都會搵我做差唔多嘅角色，做慣咗就會變成好似執藥咁，一有咁嘅意識，就係警號響起，你會被formula框死咗你自己，同意係要有formula，但formula不斷地變緊。」

講到框架，原來Alex與蝦頭也試過被stereotype（標籤）的情況，蝦頭最常遇到是外形局限她的戲路，令她也產生自我懷疑：「人哋對我哋嘅標籤冇得控制，但有時講嘅嘢影響到我，就會加倍留意，尤其是一啲低潮時就更加敏感，一句話『肥妹做乜戲呀？』咁我就會諗，我係咪要瘦？突然對自己好質疑，以前我會匿埋自己受晒，𠵱家會同人傾抒發自己。」Alex的stereotype則存在於現實生活中，有些文字介紹其「職業」時並非寫「歌手」或「演員」，而是被填上「林子祥兒子」，對此他說：「我無乜點理呢個標籤，星二代、邊個邊個個仔，因為嗰個係人哋畀我嘅，但係希望出面會有人，舉例嚟講，睇到呢部戲，而更了解我係一個點嘅樣創作人，因為呢部戲真係屬於我嘅表演，呢啲嘢需要累積。」