陳豪和陳茵媺（Aimee）是圈中模範夫妻，結婚8年，一直咁恩愛。陳豪早前為三子女的學業，有指專登由大埔比華利山搬到港島，並以月租10萬元搬去南灣2,200呎豪宅。家庭開支大，陳豪當然要努力搵錢，最近忙於在大陸拍攝無綫劇《白色強人II》，連老婆Aimee的40歲生日都未能現真身為她慶祝，只能透過視像解相思之苦。

老公不在身邊，但Aimee仍有三子女愛錫，昨日在IG上載慶祝片段，攬實囡囡Camilla一邊搖一邊唱生日歌，唱到尾段二仔Nathan走入鏡頭錫錫媽咪，之後輪到Camilla又再錫，場面溫馨。Amiee一口氣吹三個蛋糕，以英文留言：「我們現在是這樣慶祝生日！」不少網民都大讚他們一家好有愛。Aimee今日又再度一拖三出動，相約好姊妹朱凱婷一齊high tea食甜品，朱凱婷還帶埋9歲囡囡Sheryl現身，但大合照仍被Aimee和Camilla的花花母女裝搶晒鏡！

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