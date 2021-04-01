《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》4月2日（五）Video Talk精選節目表：

【Video Talk： 坐巴士暢遊德國柏林！《The Bus》】

日期：4 月 2 日（周五）

時間：7:00 pm – 07:45 pm

主持：穆林嘉賓：Boris 旅遊blogger

內容：疫症仍然未消除威脅，到外地旅遊的夢想遙遙無期，復活節期間怎樣打發時間度日？剛推出的巴士模擬遊戲《The Bus》便可以一解旅遊苦困，《The Bus》以德國首都柏林 1:1 為比例開發的遊戲，玩家可以透過巴士接載乘客到柏林不同地方，還結合相關景點與名勝古跡配合，駕駛巴士兼暢遊德國。今集便邀請了旅遊blogger Boris 坐上巴士上，分享柏林旅遊景點，與大家網上暢遊德國首都！

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