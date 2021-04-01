翟威廉昨日在大角嘴出席活動，對於緋聞女友麥貝夷本周一突然在Ig大鬧疑似男友「你性伴侶的數量多得驚人」，文末留下線索祝對方生日快樂，矛頭直指當日正好36歲生日的翟威廉，翟威廉昨日澄清：「我唔係麥貝夷男友，我哋從來冇拍過拖。」但就直認一直有跟不同女伴拍散拖。

日韓女仔都有

麥貝夷因和鍾一憲合唱歌《勾手指尾》為人認識，前年被拍得與翟威廉疑似拍拖，兩人更經常一起做直播夾band。翟威廉昨日為自己的日本飲料生意擺攤位，他強調從未跟麥貝夷拍拖，「但我睇個story佢唔係講佢男朋友，我就諗佢係咪講緊我？我WhatsApp佢已經封咗我，我有叫朋友叫佢澄清，但我朋友話佢回覆『唔方便』。」

翟威廉續說：「本人單身咗七年，可以話陳庭欣之後都冇拍拖，伴侶係有嘅，呢個係我嘅生活，如果真係令到人唔開心，我向佢say sorry。」問到他伴侶是指性伴侶嗎？他說：「人哋點講冇所謂，我係有拍散拖，日本、韓國女仔都有，呢個係我嘅生活模式。」

感情上好直接

事件發生後，翟威廉坦言不開心，不過當他聽到鄭秀文的《我們都是這樣長大的》，決定站出來回應事件，問他可感到指控太大、感到無辜？他說：「唔緊要，我36歲人，過多四年就四張，我嘅生活自己決定，我從來唔講大話，感情上好直接。」提到「性伴多得驚人」，他說：「我係正常人，唔好問我幾多個，我要澄清，唔係無數咁多。」

翟威廉緋聞不多，2010年選港男時認識港姐陳庭欣撻着，兩人發展地下情五年，其間他曾被拍到約會32D劉晨芝夜蒲蘭桂坊，之後有指陳庭欣主動分手。麥貝夷日前出post後，曾回覆傳媒指因遇到壞人，所以發洩難過情緒。麥貝夷自今年1月6日後，再沒現身翟威廉的直播，近日亦沒有再follow男方的Ig。