75歲霍震霆雖然早已過了退休之齡，但依然身兼多職，魄力不減，日前傍晚《蘋果》發現他帶着一名外籍男子和一名華裔女子，一行三人現身中環蘇豪區。霍震霆全程導遊上身，先帶朋友閒逛蘇豪區，一邊行一邊介紹周邊環境，不斷指指點點，其間經過一間人氣麵包店 ，朋友似乎相當感興趣，霍震霆陪他們入了舖頭，但他只望了幾秒便走到舖頭外等候，待朋友買完麵包出來，三人又再商量下一個「景點」，不停左指右指。

每次現身都戴了眼鏡的霍震霆，當晚罕有地沒戴眼鏡。他陪朋友遊中上環，經過古玩店時又研究一輪，繼而向大館方向行去，雖然行到大館天已黑，但霍震霆還是拿出手機影下大館外貌，之後再入內參觀，見他拿起《Crime, Justice and Punishment in Colonial Hong Kong》睇了幾頁，不過沒買下，之後再折返中環蘭桂坊，研究附近餐廳的餐牌，似乎想搵餐廳食飯，行足個半小時都未見攰，腳骨力認真唔差。

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