馬浚偉、黎瑞恩、林子博與沈穎婷（Winnie）今天於尖沙嘴出席舞台劇《男人40 CEO》發佈會，宣佈將於6月11日公演。疫情下，舞台劇由去年9月延期至今年6月，馬浚偉表示不會再改期：「就算到時開得一半都一定照做，開一半都起碼蝕100萬，但冇辧法，大家都需要工作。」身兼監製、編劇、導演與主演的馬浚偉表示希望觀眾看得開心，而他也注重防疫，會每天為演員進行檢測，令他們得以安心演出，而馬浚偉與黎瑞恩也準備接種疫苗，黎瑞恩將接踵科興，而馬浚偉則要先檢查身體才決定接踵哪一種疫苗。

馬浚偉笑言黎瑞恩是伙頭大將軍，很會照顧團隊的飲食，提到他們在舞台劇中感情線的親熱程度，馬浚偉笑言大家點到即止，必要時會借位，黎瑞恩則表示自己有潔癖，未能接受過份親熱的動作，她說：「我哋唔係sell脷叠脷㗎嘛，我接受唔到！冇感情嘅話我唔可以啜落嘴到，我嘅銀幕初吻冇諗住獻出去。」就連身旁的馬浚偉也十分驚嘆。

想藝訓做到有學院級別

對於有指馬浚偉將返無綫擔任藝員訓練班的校長，他今天證實此事：「樂易玲小姐兩個月前邀請我擔任新一屆藝員訓練班校長，非常感恩，我哋都有好大嘅信念，最新消息知道今屆招募已有過千人，呢個係1年嘅project，我會負責管理同設計課程，亦都會教一部份、仲會搵好專業嘅人分享，5月尾開學，希望可以令內容更豐富，幫大家搵到出路，做得更完善，唔只係一個班，想做到學院咁有級別。」

另外，已經淡出娛樂圈的Winnie獲朋友邀請為今次舞台劇演出，她坦言現時是伸展導師與搏擊教練，提到之前有指她要到酒吧賣煙？她說：「我係香煙品牌大使，之前亦有喺馬會做過客顧服務工作，乜嘢都試吓。」她又坦言對娛樂圈已不太感興趣，現時只想揀自己喜歡做的事情來做。

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