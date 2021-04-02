現年83歲的余慕蓮（魚毛）去年10月底因肺纖維化送入ICU，當時情況緊急，有指要插喉助呼吸。轉眼間，魚毛已留院5個月，其間一度轉到九龍醫院，不過2月時，她情況有變而主動要求返回伊利沙伯醫院就醫。魚毛一直乖乖養病，上月報平安表示情況穩定，但仍是中氣不足，未能吃東西要喝營養奶。魚毛好友林建明一直擔心其情況，林建明昨在facebook留言：「今早收到魚毛電話報喜，她已不需要用喉管輸送營養液了，可以自己食流質食物，稍後有力氣的話就可以出院了。」

魚毛今日接受《蘋果》電話訪問，她的聲音響亮，「啱啱先食番嘢，都未有力起身，醫院安排畀我食豬肉雞肉同菜攪爛煲嘅粥，又有果汁，吸收多啲營養先。」魚毛聽從醫護人員的指示多休息，她早前表示瞓得多而背部疼痛，她說：「醫護畀咗藥膏我搽，好咗好多。」

魚毛謂在床上唯一解悶是玩手機，「我睇吓新聞囉，呢排係智叔（廖啟智）新聞。」問到她可有煲劇？她說：「而家啲劇全部新人做，我都唔識佢哋，所以冇睇，新人唱嘅歌又唔識欣賞，唔知佢哋唱乜，我只係識舊歌，咪聽吓薛家燕個《流行經典50年》。」魚毛知道接受治療需時，她說：「我都唔心急出院。」

時裝設計師鄧達智（William）非常關心毛情況，隔天便她通電送鼓勵，他今日更跟魚毛facetime，William接受《蘋果》訪問時說：「你睇cap圖佢對眼幾咁精靈，佢而家可以食粥，佢笑言自己有米氣，佢知我4月20生日，仲話想出嚟同我慶祝。」不過William卻希望魚毛專心養病，有望她稍後可以出院陪她7月過生日，William開心魚毛情況越來越好：「戥佢開心，佢叫我得閒就打畀佢傾吓偈解悶，同埋畀信心佢，醫生話佢進展好好，日日都有進步，佢個新工人姐姐有時又會拎嘢去醫院畀佢。」

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