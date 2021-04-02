如何將一個季度的設計靈感，更完好、更淋漓盡致地呈現呢？

【Bottega Veneta】

Bottega Veneta（BV)自從創意總監Daniel Lee上場後，方向局面完全不一樣，人氣急升，但與之同時卻一次過關掉IG及多個社交平台戶口，令人摸不着頭腦。近日，Bottega Veneta終於有新動作，正式推出自己的線上雜誌《 Issue 》。第一期的《 Issue 01》內容集結了不同的藝術家及形式，包括：Rapper Missy Elliott表演，free runner團隊Storror短片、設計師Barbara Hulanicki訪問等，品牌的新裝及招牌手袋等，都以奇趣的方式呈現，如：因應復活節氣氛，織皮手袋變成草地版本、金手鍊玩扭動變形等。《 Issue 》會以季刊形式，每三個月一次推出，Daniel Lee坦言想「讓當今消费文化放緩步伐」，希望令大家不要花費過多時間在網上四處搵、撳手機，而可以更集中及沉浸在品牌氣氛中，完全為品牌忠粉服務。

CHANEL 及Valentino同樣以書刊方式為2021春夏系列作深層解讀，更回歸實體印刷版本。

【Valentino 】

Valentino將時裝騷集結成新書《 VALENTINO COLLEZIONE MILANO BOOK》，去年九月在米蘭舉行2021春夏騷時，疫情下限制出席人數，品牌當時已請來得獎攝影師Liz Johnson Artur掌鏡，記下時裝騷光影，並由英國女作家Bernardine Evaristo加入文字紀錄。本書由Rizzoli出版，已在羅馬、米蘭指定書店及Valentino專門店發售，今年6月底才作全球發行，售價85美元。

【CHANEL 】

CHANEL則和《V Magazine 》 合作，請來品牌三位代言人：Lily-Rose Depp、BLACKPINK的JENNIE及Margot Robbie，各自穿上Chanel 2021年春夏成衣拍攝封面，新書由著名造型師Inez和Vinoodh合作，分三地在洛杉磯、紐約和墨西哥進行拍攝，一系列相片會製成硬皮精裝書。

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