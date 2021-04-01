最近中韓關係緊張，韓國男團GOT7出身的香港成員王嘉爾（Jackson），近日就新疆棉事件向內地表忠，宣佈跟「被點名」的運動品牌adidas解約，結果就影響到其韓國的工作，他任代言人的新世界免稅店日前火速抽起其代言照，劃清界線。

內地繼續吸金

對於Jackson的表忠舉動，韓媒《世界日報》昨日以「Jackson支持使用新疆棉，新世界免稅店的恥辱」為題撰文，直指曾起用Jackson做代言人的新世界免稅店將因此事而蒙羞，而文章的內容更引述了內地官媒《環球時報》批評免稅店在Ig刪除Jackson的代言照一事。雖然Jackson的韓國演藝活動受影響，但在內地就不斷吸金，前晚有份出席內地雜誌《時尚芭莎》的年度派對，除了在台上表演外，更獲頒年度音樂人獎。

新疆棉事件令內地發起抵制運動，更疑似影響到身為adidas代言人的女團BLACK PINK成員Lisa。 事緣Lisa早前為內地雜誌《時尚芭莎》拍攝4月份封面，雜誌商更在官方微博高調宣傳，不過有網民發現，雜誌已低調刪除相關宣傳帖文，亦找不到相關封面的照片，引起網民熱議，認為Lisa雜誌相被抽起與其adidas代言人身份有關。而BLACK PINK早於大前年起已擔任品牌代言人，更曾與萬人迷碧咸（David Beckham）在韓國出席宣傳活動。

殃及輝人新碟

而女團MAMAMOO所屬的RBW事務所大前晚突然表忠「堅持一個中國原則」，但之後又「彈弓手」表示是人為錯誤，即時引來各地網民熱議，內地網民更嬲爆RBW反口不認一國原則，除了在網上圍剿RBW外，更稱會抵制其旗下藝人，表示將不代購所有官方商品、不再參與官方活動，連帶本月將推出solo專輯的成員輝人都大受影響，不少內地粉絲表示將退還之前預訂的專輯。