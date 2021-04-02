現年28歲的韓國男星志洙早前爆出校園暴力的爭議，隨即被《月升之江》劇組踢走，並由《哲仁王后》上位男星羅仁宇於第7集起接替演出。由於志洙爆出醜聞時，《月升之江》已拍攝了95%的內容，所以換角後不少場面要重拍，可謂令劇組損失慘重。

協商不果

今日就有報道指《月升之江》製作公司將起訴志洙及其所屬的Keyeast事務所，追討30億韓圜（約2,069萬港元）賠償。據《月升之江》製作公司表示，志洙爆出校園暴力爭議時，《月升之江》幾乎已完成所有拍攝，而志洙中途退出導致所有內容要重拍，各項開支遠遠超出預算，因此認為志洙及其事務所需要對《月升之江》劇組額外開銷負責，打算與對方進行協商，但Keyeast方面始終一副不合作的態度，所以只好採取法律行動。製作公司續指希望能盡快結束訴訟，可讓未來專注製作更好的劇集。

反斥索賠金額不合理

對於被爆遭起訴，Keyeast表示：「所屬藝人志洙爆出爭議後，公司已跟製作公司、KBS電視台進行緊急會議及協商，志洙已立即道歉，雖然當時仍未確認爆料內容，但志洙為了不再對劇集造成傷害，因而決定退出劇集，公司亦明確表示願意承擔易角演員拍攝時所需的追加合理費用，但製作公司提出的賠償金額是缺乏具體的根據，因此鄭重要求對方提供實際的結算證明，加上目前劇組仍拍攝中，估計距離最終結算仍要花一個月的時間，所以曾向對方建議先支付了一部份賠償。對於態度不合作的指控，並非事實。」

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