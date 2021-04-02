現年47歲的日本女星高橋由美子，昨天被爆於前日愚人節註冊結婚，丈夫是一名40多歲的圈外人，據知兩人是在四年前飲酒時認識，當時男方是有婦之夫，因為高橋由美子才決定跟前妻離婚，婚外情如今終有結果。高橋由美子向身邊朋友透露一直想組織一個開心家庭，並特別選了4月1日作為其結婚之日。

老闆變打工仔

據指，新郎哥貌似經典組合CHAGE & ASKA的成員CHAGE，今次是他第二段婚姻。爆料雜誌《週刊文春》在大前年3月報道高橋由美子與男方發展不倫戀，更被斷正開房。高橋由美子被揭搶人老公後，隨即被事務所炒魷，幕前工作所剩無幾。至於男方原本經營飲食生意，受到疫情影響，他去年放棄飲食業，轉工成為一位上班族，疫情爆發至今，他與高橋由美子減少外出，多數只留在愛巢劈酒。婚訊曝光後，高橋由美子現時所屬事務所已作出回應，承認她已經結婚。

女神形象盡毀

高橋由美子活躍於90年代，她曾主唱人氣動畫系列《魔神英雄傳》的多首主題曲，並以清純靚樣迷盡萬千少男，而夥拍武田真治的經典偶像劇《縮水情人》亦大受歡迎，多年來翻拍成不同版本；之後高橋由美子參演由江角真紀子孭飛的大熱劇《庶務二課》，深入民心，可惜近20年來其事業不斷下滑，她又沉迷飲酒導致身形暴肥，還試過在直播節目中飲醉後大鬧錄影廠，在鏡頭前醜態盡現，昔日的女神形象已蕩然無存。自搶人老公的醜聞傳出後，高橋由美子在過去三年來幾乎絕迹螢光幕，曾被拍得到酒吧做兼職，前年及去年曾演出舞台劇，有指她打算今年6月開演唱會慶祝出道30周年。

另外，46歲日本名主持有吉弘行，昨天也宣佈在前日愚人節成家立室，娶36歲女主播夏目三久為妻。而組合Morning娘的首任隊長、現年47歲的中澤裕子，也選擇在2012年的愚人節宣佈婚訊，與IT公司老闆拉埋天窗，一度被以為是惡搞消息。