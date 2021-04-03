獨立歌手莊正於2019年因涉圍理大而被控暴動罪，日前莊正接受陳志雲訪問，兩人除提到自己被捕時的心情及經歷外，面對有可能被判監10年，莊正就無奈話：「都冇辦法！」

莊正日前接受陳志雲邀請為其網上節目《Stephen．傾》擔任嘉賓。節目中，莊正提到當日被捕時靠冥想面對恐懼，之後曾於7年前因涉主持《志雲飯局》而犯官非的陳志雲憶述當年被捕時的經歷，他指當日ICAC早上6點上門拘捕自己，由於當時仍未瞓醒故沒有想到是廉政公署，還問對方ICAC是哪間公司。陳志雲又笑言自己當刻反問對方是否能先梳洗後才開門，不料對方卻指他不開門便會撞門，結果他只能即開門讓對方入屋。當陳志雲問到正等候下年上庭的莊正，若真的被判有罪會如何面對，莊正無奈地說：「都冇辦法，體驗吓囉！」

借機狂踩大台

莊正的女友Sonijia於節目中段亦有加入受訪，而莊正亦感激女友一直陪在身邊支持自己，而莊正又透露因很喜歡看《JOJO的奇妙冒險》，故將來兩人的孩子無論是男或是女也會叫「JOJO」。當莊正提到與女友相識初期，在對方家中看到牆上貼上一句自己很喜愛的卡通片中的句子「Let’s watch TV」時，身為無綫前總經理的陳志雲，即問：「有冇話Let’s watch TVB？」怎料莊正諗都唔諗就回答：「冇啦，點會呀，唔好睇嘅！」引得陳志雲哈哈大笑說：「你講成晚嘢最贊成係你呢句！」當Sonijia表示自己仍會找回TVB一些舊節目睇時，陳志雲就認叻說：「我嘅年代！」之後莊正又搭嘴：「你嘅年代先好睇，而家唔好睇！」陳志雲即開心地說：「絕對同意呀！」

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