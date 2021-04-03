港產片《一秒拳王》雖然是低成本製作，但故事夠熱血，感動人心，上映三星期，截至昨日累積1,106萬票房，成為疫市奇葩。 執導兼演出的樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）和男主角周國賢昨晚在網上開mini live回饋觀眾，節目中周國賢爆恆仔經常坐在一角「入定」度橋，做事非常認真，二人又自彈自唱《一》主題曲「時間的初衷」，不少fans都表示聽到想喊，大讚故事和歌曲都好感人。

周國賢和恆仔都表示沒有想過電影會有好成績，恆仔說：「點解有咁嘅舉動，因為真係一個奇蹟，短短三星期，《一秒拳王》已過一千萬票房，冇諗過，由度劇本、開拍、排練，去到上畫都冇諗過。去到兩星期前都冇諗，真係要多謝台前幕後嘅弟兄姊妹，因為唔係單單一個人可以做到，一定係成個team齊心協力先可以做到呢件事，過到呢個數目，我哋去戲院謝過好多場票，想用番我哋比較強嘅方式，就係音樂嘞，去謝票。」

周國賢亦有同感，盼復活假期能吸引更多觀眾入場睇電影，他說：「我哋專登練咗啲歌喺網上唱，向觀眾表達感謝，希望嚟緊復活節，大家可以入場感受到我哋團隊努力，睇完呢部電影攞到啲力量，繼續生活落去，繼續加油，希望大家繼續支持《一秒拳王》。」

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