黃夏蕙、楊峰與前亞視藝人徐寶鳳今天於灣仔為網上節目進行錄影，節目是夏蕙姨首當主持的12集特輯，內容是探討香港不同界別如色情事業、移民潮等不同話題。88歲的夏蕙姨更走訪香港的時鐘酒店，並訪問了大隻老闆，她更忍不住摸了對方胸部，夏蕙姨說：「叫我做主持都幾難㗎，我問人唔係叻，我哋去咗時鐘酒店，本來我都唔知，原來而家佈置到成個地鐵同有唔同主題吸引客人，我都好好奇。叫雞叫鴨我就知，原來有一種係鵝，係人妖。」夏蕙姨坦言見識後也大開眼界。

提到移民，夏蕙姨誓言永遠不會移民，她說：「香港係屬於我嘅，喺香港成長，我最遠都係去大陸做騷，美國都唔去，怕坐飛機。」而她又透露後天將打科興疫苗第二針，早前打第一針後身體沒有異常，打針前亦徵詢了私家醫生意見，所以不會擔心。

另外，楊峰因細菌入侵左耳導致暫時失聰，現在正接受中西合的治療，他說：「都擔心，睇咗醫生兩個月，醫生話好難講，好返嘅機會一半半。」而徐寶佩則透露正考慮復出。

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