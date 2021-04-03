今年出道9周年的韓國男團EXO的成員已屆當兵年齡，當中Chen、Suho、Xiumin、D.O.及燦烈已先後入伍，Xiumin和D.O.更已完成兵役。而現年28歲的伯賢日上月開直播時已預告即將入伍，昨日他更自爆將於下月6日、即其29歲生日的當天入伍，令他成為EXO第6位當兵的成員。

不公開入伍地點

伯賢昨日透過所屬SM事務所的fans club宣佈下月入伍的消息，同時透露剛剛收到了入伍通知書，所以想第一時間告知fans，他留言：「雖然今天天氣很陰暗，本身想說一些好的事情，但還是想最先告訴你們。今天收到了5月6日入伍的通知書，雖然我們不是永遠分開，但是入伍那天為止，比起在我們分開的期間，茫然地等待、思念和悲傷，我想通過更多的方法讓大家和我一起，讓大家感受到一直在一起，所以我會努力準備各種東西的。比起要等我的說話，我更想說我愛你們，喜歡你們！」而其後SM方面亦確認伯賢下月入伍的消息，並指到時不會公開入伍地點及時間，亦不會有任何儀式。

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