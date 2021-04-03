【Converse x Kim Jones聯名系列】

經常與不同時尚單位帶來聯乘合作的Converse，即將與身為Dior Men創意總監及Fendi女裝創意總監的Kim Jones攜手合作，推出首個聯名系列。

此番合作，設計師Kim Jones為經典的Chuck 70帆布鞋進行新詮釋，他在《WWD》的訪問中描述，聯名鞋款具有《Take Ivy》風格氛圍，那是一本於60年代在日本出版的攝影集，被業界譽為最早的時尚街拍聖經。他說：「我研究了日本設計師重新詮釋1950、1960年代的美國運動裝束，Converse球鞋當時扮演重要關鍵，現在我只是把這些概念放在一起，並運用不同的呈現手法。」

這對聯名Chuck 70鞋面上利用了半透明TPU做包覆，將橡膠中底拉高向上堆疊新一層，塑造出兩層鞋底的效果，鞋舌和鞋墊分別印上Kim Jones的名字，備有黑色與象牙白兩款配色。聯名系列亦同步推出服裝系列，包括 T-Shirt、長袖 Tee、外套與褲款等單品，預計於 4 月 8 日正式發售，有興趣的可以密切留意。

【MR PORTER x Giorgio Arman別注系列】

男裝網購平台 MR PORTER 近日與意牌Giorgio Armani宣布推出獨家別注系列，靈感來自品牌由 80 年代到 90 年代的經典風格和輪廓。

系列以休閒與優雅風格為主打，共有二十三款設計，由現代感與可穿性極高的西服、針織服飾、T恤，以及領帶等配飾也一應俱全。服飾採用薄身而高品質的布料，並結合輕軟舒適的剪裁，以深藍、淺灰與奶白色貫穿系列，照顧男士不同場合的造型需要。

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