歌手麥貝夷日前在社交平台怒轟「你性伴侶的數量多得驚人」，矛頭直指曾經傳過緋聞的翟威廉（William）。她昨日現身尖沙嘴復活節明星KOL市集，首次擺檔並為好友許嘉浩（Karl）主持的節目擔任訪問嘉賓。她承認最近情緒有些起伏，所以決心學習心靈治療，並將治療上用到的手作產品作為一門生意，經營網店及擺市集。

麥貝夷指不是每個人都能適當處理情緒和壓力，尤其是疫情下承受更多負面情緒，加上在感情或生活上的不如意事情，更需要一個出口，而自己最近的情緒確有所舒緩。麥貝夷坦言對上一段感情，既有開心也有難過的時候，「離離合合，經過多次磨合，都達唔到大家想要嘅共識，30幾歲人想禮貌地作出最好嘅抉擇。就係因為研究心靈治療，明白唔係日日都有正能量，喺重大改變同決定下，總會有負能量。」

麥貝夷更慨嘆長時間的「秘密感情」，不知向誰去傾訴，所以日前才會在社交平台抒發自己感受，「冇指名道姓去潑婦罵街怪責一個人，亦唔想引起咩效果，單純自己想由負能量轉化成為正能量。」她自言出道11年從不生事也不愛炒作新聞，近年減少幕前工作，轉做小店及教授英語，想不到一段短文字會成為頭條新聞。

大會的宣傳單張上有她跟翟威廉的名字，問到會否感到尷尬及支持對方的清酒擺攤？ 她寸爆說：「冇做壞事嘅人唔會覺得尷尬，我比較鍾意飲有質素嘅紅酒。謝謝！」

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