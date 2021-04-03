Netflix大熱劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）成為其開台以來最高收視的原創劇，更捧紅男主角Regé-Jean Page成為新男神，但今日就傳出震撼消息，Regé-Jean將不會回歸第2季，無數粉絲包括真人騷女星Kim Kardashian都表示不能接受。

Regé-Jean Page因為《柏捷頓家族》爆紅，更獲美國演員工會獎視帝提名，但今日劇集官方IG卻發聲明指：「我們會掛念Regé-Jean Page飾演的Simon在幕前之演出，他永遠都會是柏捷頓家族的成員。」但就表示由Phoebe Dynevor飾演的女主角Daphne會繼續於第2季出現。而亦有傳媒指Regé-Jean Page只是簽了一季的合約。

此消息令無數《柏捷頓家族》粉絲心碎，當中就包括狂迷Kim Kardashian，她是此劇的忠實粉絲，更靠睇劇度過離婚的日子。她先是在《柏捷頓家族》IG表示：「等等，甚麼？？？」之後又在自己IG講：「我不OK！發生了甚麼事？怎可以這樣？」完全不能接受Regé-Jean的離開。

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