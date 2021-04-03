RubberBand今晚在紅館開騷，以四面台面對歌迷，演唱會名為《RubberBand Ciao 2021 》，特地用上意大利文「ciao」，同時有hello及goodbye的意思，代表這次演唱會，主題講聚與散。早前6號受訪時，曾提及 ciao一字好適合2021年，因為無論香港或世界，都發生了很多大事。另一位成員泥鯭亦說：「我哋唔好講『聚散』，我哋要講『散聚』，將『聚』擺喺後面，我哋有一個信念喺度，可以用我哋音樂、文字喺嗰幾晚同大家分享我哋想嘅嘢。」

去年因為疫情，演唱會幾乎全軍覆沒，RubberBand今次開騷，搵初出道時已合作的小肥做和音，聚在一起玩音樂。6號在服飾上亦有心思，身上的外套在前胸、右臂及背部，分部有《許多年以後》、《脫逃》、《未來見》及《漫長》歌詞，又特別將「散」、「聚」、「未來」、「心」放大，另外有一個倒轉了的「罪」字，手袖上亦有「再見」、「夥伴」。

6號唱《阿波羅》時說，之前仍擔心坐不滿紅館，但今晚仍然爆場：「好開心你哋喺度。你哋大聲啲一齊唱。」之後接住《你和我》、《天台飛人》、《百毒不侵》及《漫長》，連續10首歌後，RubberBand正式向觀眾打招呼，6號以《漫長》中「說不出放棄」一句為香港人打油：「香港人唔好放棄，做任何事都好，那怕細或大。我哋係平凡嘅4個人，之前搞咗音樂會，請咗好多big band、樂手一齊玩音樂。因為疫情令大家唔可以喺現場玩音樂，但而家實現夢想，雖然發生過好多不確定性嘅不順利，但而家仍可以喺紅館見大家，唔使再喺網絡上見。搞呢個音樂會叫ciao，人生聚散散聚來得突然，唔係要煽情，但而家啲樂手要同大家say ciao。」並介紹樂手出場。

當唱完《睜開眼》後，6號說：「呢首歌係2012年寫，9年來見證好多聚散，呢首歌好難唱落去，但我哋都盡量唱落去、同大家一齊。」

演唱中途，台上音樂人逐一落台並say ciao，當RubbeBand唱完《挾持》、《山河故人》及《倒行詩》後，6號說要講故事：「分開咗，好多時唔可以有時光機咁返轉頭，呢一刻好開心大家一齊喺呢度。」到《心照一生》時，台上只剩下RubberBand四子，最後更只得阿偉。他在台上多謝觀眾支持，他又多謝太太同女兒：「阿女今年6歲，小朋友呢一年轉變好大、佢6歲前鍾意RB，直情迷戀程度，但佢都鍾意小塵埃，話個主音同佢差不多年紀。6歲前佢嘅世界都係只得父母，突然間轉變好大，佢鍾意black pink。畀我都會咁揀，小朋友、年輕人最緊要有得揀、冇得揀好慘，年輕人加油。」他獨唱了一首《G.I.》，是 6年前寫給阿女的歌。

其後所有音樂會成員再次上台，RubbeBand特別送上演唱會主題曲《Ciao》，6號說面對疫情的不穩定，隨時開唔成騷，但仍做了主題曲：「呢首歌未放喺任何平台派歌，喺呢度第一次唱，送畀呢塊土地上所有人。」RubbeBand亦有唱《逆流之歌》給去或留的人打氣：「無論大家去或留，或去新天地，無論點未來都係好、可能有困難、順或逆。」至於自身，他們說：「我哋係嚟自香港嘅RubbeBand，永遠都係。」RubbeBand亦有唱出《夏令時間》，稱：「有啲朋友因為某啲原因冇嚟，應承咗佢哋會唱。」

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