為紀念已故漫畫大師石之森章太郎的《幪面超人》系列誕生50周年，今日宣佈連串大計，包括會Reboot《幪面超人BLACK》，起用《鳥獸行》導演白石和彌執導全新作品《幪面超人BLACK SUN》安排2022年春天推出，更在東京舉行記者會，敲定經典動畫《新世紀福音戰士》的名導庵野秀明，將會執導大製作電影《真．幪面超人》，安排2023年3月於當地上映。

庵野秀明負責監製及編劇的新片《真．超人》，日前宣佈由今年夏天再度延期上映；及至今日，庵野秀明落實了執導另一新片《真．幪面超人》，是他繼2016年電影《真．哥斯拉》後，相隔數年再為真人版電影擔任導演。大師級的庵野秀明表示50年前自己仍是個小學生，多年來受到《幪面超人》帶來的深遠影響，使他希望可以為該作策劃出電影來作為報恩，而這套電影由籌備起花了六年時間，加上疫情影響，在開畫前要多出兩年時間作好準備。

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