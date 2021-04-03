韓國人氣話題劇《Penthouse》自開播以來雖然被轟是嘔血劇，但卻依舊受劇迷追捧，昨晚迎來第二季的第13集大結局，但因為衝擊性的結局，令劇迷鬧爆編劇金順玉，而昨晚大結局收視卻未能創新高，當中更被上周收視下跌，上中下部收視分別為21.5%、25.2%及25.8%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一季及第二季。

疑似逃獄成功

昨晚一集令不少劇迷大呼難以接受，事關被睇做「CP」的朴恩碩和李智雅竟迎來悲慘結局，當中朴恩碩原本打算向李智雅求婚，但竟然被炸死，令網民大呼接受不到。而有網民發現當中在朴恩碩的車子設置炸彈的人正是被判無期徒刑的嚴基俊，嚴基俊疑似逃獄成功，並出來向李智雅和朴恩碩報復。由於朴恩碩在李智雅面前被炸死，一眾網民都覺得朴恩碩難以「翻生」，即使能否「翻生」也是醫學奇蹟，所以紛紛留言炮轟編劇「垃圾」、「在順玉的世界裏沒有甚麼是不可能」、「我想弄死順玉」、「不能讓李智雅舒服一點嗎」等留言，在網民掀起熱話。

發表終映感受

另外，昨晚被賜死的朴恩碩在昨晚結局後即發表終映感言：「 大家好我是演員朴恩碩，完成了《Penthouse 2》大結局，大家嚇到了吧？我也感到震驚，期待之後劇情發展，首先第二季已經順利結束，希望大家亦要多多期待第三季，還有多多支持我。」

今晚播特輯

另外，今晚9位主演就會亮相特輯節目《Hidden Room：未完的故事》，到時將會重溫第二季經典場面，亦會解說的幕後故事。

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