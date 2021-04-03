現年34歲的「星夢一姐」菊梓喬（Hana），日前接受港台《舊日的足跡》訪問，向來甚少提及感情事的她，竟自爆初戀曾遇世紀賤男，還被騙財。

Hana謂因為家家庭環境關係，她很小便出去工作賺錢養家，10多歲便開始拍拖，Hana提到自己的愛情觀：「感覺愛情好恐怖，控制唔到，鍾意咩人，冇得迫、冇得假。」入世未深的Hana，初戀令她留下不愉快經驗：「我初戀識咗個世紀賤男，佢好多女朋友，郁手郁腳，攞晒我啲返工錢，所有節日都唔陪我。（我哋）3、4年後分手，因為有人提醒我唔好將所有夢放喺一個人身上，要創造屬於自己嘅事業，（事業係）分手後佢唔能夠帶走嘅嘢。」

有過這段陰影，Hana學會要帶眼識人，擇偶條件亦有所改變，她即開列：「我而家要搵嘅係老公！一定要高富帥，好靚仔，超級靚仔，就好似漫畫男主角一樣標緻。因為我要求越高越難搵到。」Hana自嘲無拖拍就專心工作，但她仍然覺得女生必要結一次婚：「否則唔夠完整，簡簡單單簽張紙都可以。我得34歲都唔使急，林志玲姐姐啱啱至結婚無幾耐，完全冇問題。我想就算結婚之後離婚都好，話晒都結過，當然我希望一生一世！父母嘅破裂婚姻未有影響我，因為我又唔係嫁畀我爸爸……我有信心將來可以搵到一位高山低谷都可以陪住自己嘅人，面對一切逆境捱過就好，再堅強一啲，將來一定會好嘅。」

無暇撻張景淳

Hana在2019年爆出曾跟大台處境劇《愛．回家之開心速遞》的「龔燁」張景淳拍拖，又指他們戴情侶手錶。其後張景淳被踢爆跟同劇呂慧儀密會，Hana向疑似一腳踏兩船的張景淳斬纜，她怒刪男方IG的關注。

提到這段緋聞，Hana說：「話我哋戴情侶錶，當時TVB人人都戴嗰款錶。我哋識咗好耐，係打機認識嘅『機友』，又一齊去運動打拳，有好多共同朋友。當年佢有拍拖，仲經常高調拍拖。之後我入行，佢冇女朋友，但係我已經非常忙，點會有時間去經營一段愛情？」

跟何哲圖密切聯絡

熱愛音樂的Hana又在訪問中提到自己加入樂壇後，有幸遇上伯樂何哲圖（Herman），開拓了演藝事業，雖然Herman已於底2月離職，Hana還是很敬重對方，兩人至今仍有保持緊密聯絡。她謂Herman聲稱會為她做媒，物色對象，並叮囑她勿選擇圈中人做另一半。

Hana愛情未有着落，公司又有人事變動，Herman離開，曾志偉揸fit後安排何麗全執掌音樂部，Hana坦言有跟他們溝通見面，她表示曾志偉曾鼓勵她努力做好音樂。問到可擔心「一姐」地位被動搖時？入行5年的Hana自謙並非「一姐」，反而仍是新人：「我得到最受歡迎女歌星獎只係代表幕後嘅團隊領獎。當年發生咗好多事，可能公司冇人可揀，否則未必會選到我。得獎冇咩特別開心唔開心，因為我嘅開心唔係來自獎項。我更加唔會飄飄然，我細細個就最憎呢類人！」近日有玄學家指Hana的原名陳曉怡有助她事業運，但她也喜歡菊梓喬這個藝名，她希望將來可像王菲一樣用回真姓名。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！