質素決定氣數！無綫早前舉行綜藝節目記者會，為搞氣氛，竟然惡搞對台的人氣王姜濤，結果引爆連串「關公災難」。除了遭網民洗版轟炸外，更狂插他們以低劣手法打擊對手，行為小學雞之餘，亦有失其身份。不禁譏諷：「真心好有亞視執笠前嘅味道！」

亞視突然「拔喉」 大姐明O嘴 大出洋相 羅霖泣不成聲

當年今日，2016年4月3日，《蘋果日報》娛樂C1頭條，擁有59年歷史的亞視壽終正寢，當時未有作任何特備節目告別，僅重播前亞姐羅霖和楊玉梅等主持的《Miss Asia 25th 葡萄牙瑰麗巡迴》與觀眾告別。

畫面呈現羅霖大頭說了一句：「經濟獨立特別係……」之後亞視突然中止訊號，歷史一刻竟大出洋相！原本緊張期待倒數的大姐明愕然O嘴，勞氣說：「由頭到尾都衰！佢貫徹始終！」劉錫賢亦怒斥：「好羞家！」袁潔儀忍不住落淚，羅霖更泣不成聲：「當我望住自己即刻sharp cut嗰刻，真係好意外，只係覺得太唔專業。」想知羅霖當時的「獨立宣言」意指何事？即睇蘋果寶庫：獨立宣言成最後畫面 劉錫賢轟亞視羞家 羅霖爆喊

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