鄭欣宜前晚於自家YouTube頻道，上載了一條穿上病人服躺在病床上的片段，她在片中透露自己在上月中患上急性盲腸炎，被緊急送院的經過。由於前日是4月1日愚人節，最初不少網民以為欣宜只是開玩笑，但見片中的她在完成手術後，在身上插入管子引流體內的髒水，才驚覺她真的入院。

起初以為肌肉痛

片段中，欣宜全以素顏出鏡，透露入院前一日還努力錄歌和做運動，但忽然感到下腹劇痛。她初時以為是因之前做gym令肌肉痠痛，可是之後又屙又嘔，求診經醫生檢查後，發現她的盲腸已經發炎含膿，確診急性盲腸炎。欣宜透露在3月17日入院做手術，醫生在她的腹部開了三個孔切除盲腸。而手術後，欣宜最初兩日只能食流質食物，移動時傷口還是會痛，而且肚脹兼放不到屁。欣宜坦言十分辛苦：「護士話要多行路，先容易放到屁，以前要控制唔畀自己放屁，今次係第一次要控制自己放到屁！」欣宜在住院期間要吊着引流袋把肚內的髒水排出，原本預計住院第三日可以把袋拔掉出院，但由於情況不佳，需要延期出院。

返屋企洗兩次頭

欣宜在住院期間收到不少好友的禮物和慰問，更有朋友送上她最愛吃的蛋撻作下午茶，成為她住院間最開心的事，她笑說：「幾諷刺，剛剛說想去staycation，𠵱家就可以喺醫院staycation。」欣宜住院四日後出院，連日來沒有洗頭的她先噴上滿身香水，然後到附近找好友吃飯。欣宜回家後連續洗了兩次頭，更公開她的出浴片段，她說：「肚皮包着保鮮紙係冇用嘅，都係濕透。」欣宜出院後三天就去拍廣告，她指雖然只是微創手術，在中醫來說都是破了氣，所以工作完有點累。

事隔多日，欣宜再回醫院拆線，躺在病床的她緊張到瞇晒眼，醫生更叮囑她暫時不能跳舞，只可以做輕量運動。欣宜感恩可以短時間內康復，而身體檢查的報告亦顯示各方面很健康。經過今次事件，欣宜感觸良多：「快樂同健康不是你想要就能夠得到，跟工作一樣，都係要付出。」