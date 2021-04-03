樂隊RubberBand今晚於紅館舉行一連四場《RubberBand Ciao 2021》演唱會，今次RB相隔9年再攻紅館，連加場總共有4場演出。早前賣飛時撞正MIRROR演唱會同時發售，加上發售日仍然是5成入座率，令搶飛難度比以往每一次都更高。

隨住政府放寬入座率規定，RubberBand演唱會都有加位發售，但防疫要求仍然嚴謹，昨日大會已溫馨提示，入場前要量體溫，提醒歌迷晚上7點會開始登記程序，可以預早到場。紅館門外亦有賣禮品包括T恤、布袋、毛巾、咕𠱸、杯、口罩套、口罩等。

今日頭場嘉賓除了商台DJ謝茜嘉與老公、DJ Donald、樂隊野佬、填詞人黃偉民，還見到前財政司司長曾俊華與太太，他入場時有觀眾與他揮手，他禮貌地揮手回應，另外曹星如與前體育記者伍家謙結伴入場。至於樂壇前輩劉德華就有送上花籃祝賀。

演唱會準時8時半開騷，樂手間互有膠板分隔，與RubberBand甚有淵源的小肥就幫手做和音。而RubberBand四子就由台中間升上台，以《Dedicated To…》打開序幕，之後一連唱出《¿醒未?》、《每道微小》及《一早地下鐵》。今次紅館騷開四面台，6號邊唱歌邊向四邊觀眾揮手打招呼，現場氣氛熱烈，他一開騷就叫觀眾起身睇騷：「今日係2021年4月3日，我哋仍然係RubberBand，大家鍾意可以起身！」

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