ViuTV綜藝節目越戰越強，話題性更贏足無綫幾條街，無綫急召曾志偉回巢救亡。適逢本月是ViuTV五周年台慶，早已安排一連串新節目及劇集推出，首輪黃金時段大戰將在後晚展開，人氣爆燈的MIRROR及ERROR聯手拍攝遊戲節目 《考有Feel》，迎戰無綫金句王方東昇主持的《尋人記》，且於前後時段加推新劇新節目配合，勢不可擋。

香港電視綜藝大戰後日正式展開！無綫近日頻頻變陣，ViuTV也未敢輕敵，趁住踏入五周年之際，後日起在周一至周五晚上黃金時段，一口氣推出三個節目迎戰，包括晚上9時半播出的劇集《無限斜棟有限公司》、10時半播出的綜藝節目《考有Feel》及11時播出的台慶特備節目《YOLO的練習曲》。而無綫後日則在10時半推出由主播方東昇主持的《尋人記》，正正對撼ViuTV有MIRROR及ERROR總動員演出的遊戲節目《考有Feel》。

姜濤瞓身玩到碌地

《考有Feel》由阮小儀與MIRROR的呂爵安及黃奕晨主持，MIRROR及ERROR全員出動，更不顧形象大玩遊戲，在預告中已見人氣最勁的姜濤也玩到碌地及頭髮亂了，加上一向擅於搞氣氛的ERROR在場，定必能吸引大批「鏡粉」及年輕觀眾支持。而《尋人記》則以主持方東昇為賣點，他曾在《世界零距離》等節目狂爆金句、搞爛gag及玩食字，一直不乏捧場客。

緊接《考有Feel》播出是ViuTV五周年台慶特備節目《YOLO的練習曲》，當中集齊20位索女，包括曾拍ViuTV劇集《婚內情》的郭爾君（Alma）、「試當真」成員陳苡臻（Jessica）等KOL合組虛擬女團，宅男fans定必追看。ViuTV後晚9時半亦推出MIRROR成員陳卓賢（Ian）與混血女模盧慧敏（Amy）的定情劇《無限斜棟有限公司》，俊男美女加上題材新鮮，有一定吸引力。至於無綫現時同時段播出的是收視低迷的《大步走》，劇集後日開始播出結局篇，緊接會播歐陽震華及萬綺雯主演的《伙記辦大事》，希望靠收視福將力挽狂瀾。

除周一至周五晚黃金時段外，周日晚上亦成為兩台收視必爭之地，ViuTV在11日晚上8時播出《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》，屆時八強中會誕生三甲，觀眾更可在已out走的口罩小姐中投票選出「除罩最靚獎」，明天將會舉行記者會造勢。在之後18日星期日，晚上8時則會舉行《Chill Club頒獎禮》。無綫有見及此嚴陣以待，在11日晚上8時開始推出首集現場直播的《開心大綜藝》，眾主持會跟該集嘉賓一同演趣劇及玩遊戲等，擺明是「2021年版《歡樂今宵》」。而改革後的《勁歌金曲》則安排在本月11日晚上9時半播出，正面對撼《Chill Club》。另外，ViuTV在下周二亦為台慶節目《繼續向前》舉行記者會，攻勢可謂一浪接一浪。

志偉召高層傾一日

據知，無綫副總經理曾志偉上任後即召集綜藝科主任級及以上高層開會，由早上9時至晚上7時傾足一日，有指他表明目標要之後周一至五晚上10時半，每晚要播出不同的綜藝節目，而周六及日亦取消之前播劇的安排，重新播映綜藝節目。志偉更下令《開心大綜藝》每集要有七位主任坐鎮度橋，以往一個節目慣常只有一個主任負責，可見他非常重視，不容有失。

另外，一直有傳馬浚偉回無綫擔任藝員訓練班校長，他昨日在尖沙嘴出席活動時證實此事：「樂易玲兩個月前邀請我，非常感恩，我哋都有好大嘅信念。今屆招募已有過千人，呢個係一年嘅project，我會負責管理同設計課程，亦會教一部份，仲會搵好專業嘅人分享。下月尾開學，唔只係一個班，想做到學院咁有級別。」

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