姜濤一向說話不多，參加《全民造星》時曾透露自己只有兩個好朋友，昨晚他在網上直播透露一個不幸消息，姜濤其中一位好朋友「中鋒」Kin在上月離世，而姜濤更目擊整件事情發生，一瞬間失去好友，實在難以接受。

姜濤在節目中說：「張敬軒嘅《俏郎君》，令我諗起上個月發生一件事，令我覺得好大感觸，自己身邊一位好朋友離開咗，唔關歌詞事，係前奏令我想起個朋友。呢位朋友係我親眼見佢走，好突然發生嘅事情，我到依家都諗起佢嗰時個樣，我下一首作品，希望你喺天上可以聽到，希望你安息！」據了解，姜濤和Kin一起打籃球，Kin突然感到身體不適，姜濤立即陪對方入醫院，怎料情況急轉直下，Kin不幸猝逝。姜濤的工作沒有停過，面對喪友之痛，心情極為難過，但仍要收拾心情繼續工作，實在不容易。

姜濤曾經表示出道前WhatsApp只得兩個朋友會找他，參加《全民造星》時，姜濤便邀請Kin和另一位好朋友一齊拍片受訪，當時Kin說：「嗰時佢唔係好講嘢，淨係掛住打波，一見到籃球場就見到佢嘅存在，得閒咪撩幾句，佢都係怕怕醜醜唔係好講嘢。」姜濤接着說：「我對住佢哋係最多嘢講嘅，平時對住屋企人都冇咁多嘢講。有時我鍾意咗女仔都會問佢哋。喂，點算呀？我好鍾意嗰個女仔，又會畀個女仔啲相佢哋睇。」姜濤透露與Kin識於微時，大約8年前，當時姜濤仍是一個200磅的肥仔，性格內向沒有太多朋友，還因為肥胖遭同學排擠和欺凌；而Kin見姜濤獨自在球場，便主動跟他說話，並支持對方追夢，一齊減肥，可惜只有姜濤成功。姜濤入行後，即使外界對他有誤解，但知道Kin會明白自己，仍視Kin為最信任的好朋友。

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