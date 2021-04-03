李明蔚和陳積榮同病相憐，雖然面對病魔煎熬，但他們都勇敢面對。李明蔚2012年不幸患上罕見癌症「鼻咽腺樣囊性癌」，9年來她一直勇敢抗癌，歷經多次化療、電療，病情反覆，她日前在IG帖文透露背脊骨和心口骨越來越痛，呼吸也氣喘，大前日終捱不住要入院，醫生安排她做電子掃瞄。

李明蔚留院3晚，今日facebook出post謂已出院：「報告出了，身體差了！原來擴散的肝腫瘤越來越大所以令我劇痛和出現肚積水！還是沒有甚麼治療可做！醫生開了止痛藥令我舒緩止痛！希望痛楚減輕生活上可以舒服點！大家不用擔心，仍然會支持下去的！現在暫時要輪椅出入！希望在明天！」李明蔚的情況叫人擔心，網民紛紛留言鼓勵，有網民說：「希望在明天！雨後有彩虹。」

另一方面，無綫前藝員陳積榮（Jeff）去年確診患上第四期肺癌，接受治療後腫瘤增至8cm及擴散，更咳至出血需入院治療。Jeff上月入院做化療，留院兩周，上月底已出院回家。因為接受化療頭髮脫掉變了光頭仔，但精神狀況不錯，他說：「點樣無頭髮都可以扮型？真係有難道。為咗我愛嘅人，我嘅家人，我一定會挨（撐）住！」Jeff今日再更新FB說：「各位早晨，打完第二劑，順利喺屋企休息咗兩晚，痛就梗㗎啦，但係頂得緊，瞓得到，多謝大家關心。」

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