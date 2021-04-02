現年29歲的陳偉琪憑在大台處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「細龍太」上位，雖然她因為爛飲爛蒲，形象插水被叮走，不過生活仍然過得很「快活」，近日有讀者向《蘋果》報料，聲稱陳偉琪疑背着外籍新歡，與一名年約40歲的中佬出席試酒活動。

從讀者提供的相片中看到，當時陳偉琪着了淺色Deep V上衣配黑色長褲，一身「戰鬥格」打扮，與中佬坐在一角把酒談心。兩人最初都坐直身體傾偈，不過飲了幾杯便放下戒心，越挨越近，中佬更肆無忌憚與陳偉琪咬耳仔，陳偉琪的頸上又突然掛了一條男裝領呔，估計領呔是屬於中佬，因為他的白恤衫都解了領口鈕扣。即使被同場人士偷拍了照片，他們都未有察覺，可見當時傾得很「投入」。

大台零工作發展副業

陳偉琪回覆傳媒時否認背着男友偷食，她說：「呢啲相好耐之前一個品酒活動，而家疫情都冇呢啲。嗰日因為有個朋友即將要走，所以就去咗呢個活動。」陳偉琪強調外籍男友才是正印，兩人感情穩定：「我揀男朋友唔係講feel，主要睇佢有冇內涵，佢做金融。」至於當日品酒為何會突然把一條男士領呔掛上身，她解釋：「我哋咁啱講緊打呔，我除咗讀書時期打過，好耐冇打，所以研究緊。」陳偉琪表示跟其他異性約會不擔心男友不高興，大家互相信任。

被大台雪藏零工作的陳偉琪，因為沒工作就沒騷錢，為了生計，她都開始發展副業搞生意，詳情稍後公佈，陳偉琪謂工作會議必定會接觸到其他男士，不會刻意避忌：「同其他男士出去真係唔出奇呀！」

擁有36E巨咪的陳偉琪身邊經常被拍到有不同男伴，去年被周刊踢爆戀上外籍新歡，兩人見面即熱情如火，即使在公眾場所，陳偉琪都毫無避忌，新歡曾被拍到當街向穿短裙的陳偉琪伸手「摸pat」兼用手指掃股邊，非常挑逗。早前陳偉琪又被《壹週刊》拍到與外籍新歡嘆咖啡，二人對望時，身穿低胸裝的陳偉琪一發電索吻，男方便抵受不住拉低口罩輕吻女友，其後又攬又掃背，大做真人騷。此外，陳偉琪的演藝生涯最負面新聞，就是2019年醉駕發生交通意外 ，保釋期間又被影到與友人夜蒲，被大台雪藏，醉駕一案去年判刑，罰款5,000元，停牌一年。

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