現在舉行的第45屆香港國際電影節，為紀念澤東電影成立30周年，重新上映王家衛自1995年至2004年執導的4部電影，包括《墮落天使》、《春光乍洩》、《花樣年華》及《2046》。昨日在電影節放映《春光乍洩》場後，澤東電影為現場觀眾帶來神秘驚喜，特別放映一條30分鐘的短片。這條特別短片濃縮展現了澤東電影30年間的一步步發展，除了以上放映的4部電影之外，還有《東邪西毒》、《重慶森林》、《一代宗師》等經典作品，及不為人知的台前幕後故事、從未曝光的片段，以及電影公司的成長。

由於事前沒漏出半點風聲，觀眾欣賞完電影後才驚覺有彩蛋，當然感到非常驚喜！雖然電影節中放映王家衛的4套片，但就只在昨日放映的《春光乍洩》送上這條30分鐘短片；而澤東官網目前只有預告片，至於何時正式公開放映短片，澤東電影表示時間還未有定案。據知，電影公司打算以這段短片，成為澤東慶祝30周年一連串慶祝活動的序幕。

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