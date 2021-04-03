韓國女團SISTAR出身的29歲成員昭宥，是圈中出名的減肥達人，不過她上月中就透過個人YouTube頻道表示正嘗試海外流行的「My Fit Partner」挑戰，先增磅再於兩個月內減磅，並透過影片跟fans分享自己的減肥秘訣。昭宥在增磅10kg（22磅）後，前日再度公開最新體重。

體脂肪提升

昭宥公開了以「我身體上發生了甚麼事？！」為題的片段，當中昭宥公開第二周至第四周的減肥經歷，片段中可見她努力做運動和管理飲食。除了會在健身室做運動外，她亦有在家裏進行訓練，空腹時也做有氧運動等，表現出認真減肥的樣子。不過到第三周的首日，昭宥就透露：「今天是炸雞日」，之後就一口氣食了拉都麵、螃蟹、飲啤酒等。而兩天後，當昭宥再次進行身體檢查時看到結果後大感震驚，她說：「由3月1日的62.6kg（約137.72磅）減至61.5kg（約135.3磅），前後只減了1.1kg（約2.42磅）。」當中昭宥雖然有keep住運動，但是肌肉量卻下跌，反而體脂肪量卻提升，令她大感失望。

飲酒出事

對於減肥結果不是太滿意，昭宥說：「理由應該是酒，腹部脂肪也增多了，看來是減肥的作弊日喝了很多酒。早上看起來覺得瘦了很多，線條亦變得漂亮呢。」大感失意的昭宥回到家後說：「不知道理由是甚麼，非常憂鬱和悲傷，真的不要每天量體重，身體也不要量太多，這讓人發瘋，太煩人了。」雖然昭宥不斷嘆氣，但馬上就笑言決定相約朋友吃辣的食物，吃完後應該有助消除壓力，之後再努力做運動，引發了爆笑。

嫌下身肥

減肥有人歡喜有人愁，好似51歲韓國美魔女牙醫李秀珍，她昨日亦IG公開自己努力keep弗的片段，當中穿上貼身運動服的李秀珍在健身室內做gym，她似乎嫌自己下身肥胖，全程都專注鍛煉下身運動，並透露正做提臀運動，笑指自己因為是新手關係，所以沒有特別使用器械協助。而在緊身的瑜伽褲下可見她的身材弗到漏油，不少網民都留言大讚她的身形完全不似已年過半百的人，更大讚似足少女身形。

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