46歲日本女歌手華原朋美，去年8月與事務所約滿後轉攻網絡世界，她在前日播出的節目《OUT×DELUXE》中受訪，難得透露目前的經濟狀況，還規劃好將來引退後的生活，她說：「我退出演藝界後，會去銀座的酒吧當媽媽生繼續賺錢。」華原朋美表示，轉當YouTuber後每月收入約100萬日圓（約7萬港元），但她現時仍然只食納豆配白飯，十分慳家。

華原朋美是個購物狂，她改不了買名牌的癖好，她擁有四隻總值4000萬日圓（約281萬港元）的名錶，以及逾2000萬日圓（約140萬港元）的名牌包包，笑說：「我只要把名錶賣了，就可以生活兩年。」當談到舊愛、過氣音樂教父小室哲哉，華原朋美坦言：「他送的東西，我全已丟掉了。」據知當中包括一部法拉利，當年只坐過一次便放着風塵，到最後也是將其放售。華原朋美又表示，小室當年一手捧紅她，後來漸漸疏遠：「我從那時開始，就一直沒遇到好對象，才變成現在這樣，要是沒經歷過那一段就好了。」言談中充滿怨氣。

華原朋美透露前年未婚生子時，以現金為兒子買下上億日圓（約702萬港元）豪宅，還有法拉利跑車，後來家人告訴她兒子成年前無法開車，名車也會貶值，她才把法拉利轉賣。華原朋美又認為現金世代金錢是最重要，對兒子的愛也是，如果沒有錢就沒法維繫下去。

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